Москва, , 12:44 — REGNUM Герои России, летчики-космонавты ГК «Роскосмос» Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые сейчас находятся на Международной космической станции, пригласили российских студентов принять участие в олимпиаде «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В своем приветственном видео космонавты обратились к российским студентам со словами поддержки и пригласили их к участию в олимпиаде «Я — профессионал».

«Путь к вершинам профессии сложен и тернист. Стать выдающимся инженером, химиком или педагогом ничуть не легче, чем полететь в космос», — сказал в своем приветствии летчик-космонавт Александр Скворцов.

Олег Скрипочка, в свою очередь, подчеркнул, что надо не бояться возможных и действовать: «Гораздо страшнее упускать возможности, которые перед вами открываются. Одна из них сейчас — олимпиада студентов «Я — профессионал». Не бойтесь попробовать свои силы и покажите, на что вы способны! Дерзайте и побеждайте!».

Посмотреть полную версию видеообращения можно по ссылке.

Записать его помогли ЦУП ЦНИИмаш — партнеры направления «Освоение космоса», которое организует МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В 2019—2020 учебном году олимпиада проходит по 68 направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 18 ноября все российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобятся только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный отбор, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы — это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Для них лекции и мастер-классы проведут ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»)

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