Москва, 2 октября 2019, 14:25 — REGNUM В третьем сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») представлено 68 направлений, по котором молодые люди могут принять участие.
Это на 14 дисциплин больше, чем в прошлом году. О нововведениях рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара на церемонии открытия третьего сезона олимпиады в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Проект «Я — профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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