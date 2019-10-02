Москва, , 14:25 — REGNUM В третьем сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») представлено 68 направлений, по котором молодые люди могут принять участие.

Это на 14 дисциплин больше, чем в прошлом году. О нововведениях рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара на церемонии открытия третьего сезона олимпиады в Москве.

«По итогам прошлого сезона олимпиады мы получили обратную связь от участников, учли их пожелания и добавили новые направления. Так, число направлений увеличилось с 54 до 68. Заявки на проведение новых направлений подавали многие университеты, но вузами-организаторами стали сильнейшие из них. В числе новых дисциплин — автомобилестроение, туризм, налоги и налогообложение, агрономия и многое другое. Уверена, что в этом году студенты будут ещё активнее регистрироваться на соревнования, так как у них появились новые возможности, чтобы проявить себя. Кто-то впервые найдет свое профильное направление в олимпиадном списке, а кто-то захочет проверить свои силы в появившихся междисциплинарных отраслях. В этом году мы ожидаем не меньшее количество заявок на участие, чем в прошлом», — подчеркнула Валерия Касамара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Проект «Я — профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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