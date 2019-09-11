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Медведев и бизнес. Разговор о работе правительства — трансляция

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» 11 сентября. Ожидается, что собеседниками главы правительства станут представители бизнеса и предпринимательского сообщества, а темой для разговора — достижение национальных целей.

«Обсудим с бизнесменами и экспертами, как правительство работает над достижением национальных целей развития», — прокомментировал Медведев предстоящее событие на своей на странице «ВКонтакте».

Телепрограмма выходит с февраля 2019 года. За это время в ней приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.