Минск, , 15:54 — REGNUM Успешный опыт Калужской области при работе со строителями из Белоруссии пригодится Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 октября, в Минске в ходе встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Это определённый знак качества, и мы по такой же схеме готовы работать у нас в регионе», — заявил новгородский губернатор.

Никитин сообщил о том, что в регионе с 2017 года растут объёмы строительства, чего в Новгородской области не наблюдалось с 1980-х годов. Задел на перспективу в этой сфере, по мнению Андрея Никитина, «есть до 2022 года точно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новгородской области работала в Белоруссии два дня, с 17 октября. Новгородцы посетили сельскохозяйственные, промышленные, культурные объекты Белоруссии, Академию наук республики. Также состоялась встреча губернатора Андрея Никитина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Напомним также, что в Калужской области застройщики из Белоруссии возводят социальные объекты — детские сады, школы.

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