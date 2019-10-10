Малоярославец, Калужская область, , 10:14 — REGNUM В Калужской области министр архитектуры и строительства Белоруссии Дмитрий Микуленок в рамках рабочей поездки посетил строительство социальных объектов, возводимых на территории региона белорусскими компаниями-застройщиками. Об этом сообщили 10 октября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В Малоярославце белорусский министр побывал на строительной площадке детского сада на 220 мест. Дошкольное учреждение возводит ООО «Белстройцентр-Калуга». Новый детский сад будет трехэтажным. Площадь застройки — 1760 квадратных метров. Планируемый ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2019 года. В городе Балабаново ООО «Белстройцентр-Калуга» строит два объекта: школу на тысячу мест и детсад на 220 мест. Проектируемое трехэтажное здание школы будет состоять из шести блоков, объеденных между собой коридорами. Общая площадь здания — 18,7 тыс. кв. метров. Предварительный срок ввода школы в эксплуатацию — июнь 2020 года. Проект детского сада предусматривает 12 групп, в том числе четыре — для детей ясельного возраста. Срок завершения работ намечен на конец 2019 года.

Напомним, 1 сентября 2019 года в Калуге открылась школа на тысячу мест. Здание образовательного учреждения было построено белорусскими строителями на улице 65 Лет Победы.

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