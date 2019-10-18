Москва, , 15:15 — REGNUM У Центробанка нет другого выхода, кроме как снижать ключевую ставку и к концу 2019 года она может опуститься уже до 6,25%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил старший портфельный управляющий «УНИВЕР Сбережения» Дмитрий Ибрагимов, комментируя заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной о переходе регулятора к более решительным действиям по снижению ключевой ставки.

«Задача ЦБ не допустить сильное отклонение инфляции от целевого уровня в 4% и до сих пор траектория инфляции укладывалась в прогноз регулятора. Однако слабая потребительская активность населения и усиление дезинфляционного тренда увеличивают риски более сильного замедления инфляции в дальнейшем», — отмечает Ибрагимов.

Так, напоминает он, Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%. Кроме того, по словам Ибрагимова, те проинфляционные риски, которые учитывал ЦБ в своих прогнозах ранее, сегодня не осуществились, что вынуждает регулятор действовать более решительно.

«Фактически это означает высокую вероятность снижения ставки 25 октября сразу на 50 базисных пунктов до 6,5%. Более того, в этих условиях есть вероятность снижения ключевой ставки до 6,25% к концу года», — предполагает Ибрагимов.

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