Минск, , 17:04 — REGNUM Рабочая группа по сотрудничеству Белоруссии и Новгородской области сегодня, 17 октября, в Минске обсудила возможность строительства белорусскими подрядчиками социальных объектов в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информационной политики администрации новгородского губернатора, было озвучено предложение об участии белорусских компаний в конкурсах на строительство на тех же условиях, что и российские.

«Для этого необходимо зарегистрировать на территории Новгородской области юридическое лицо с уставной деятельностью по проектированию и строительству зданий и сооружений», — пояснили в управлении.

Отмечается, что вопрос будет проработан до апреля 2020 года.

Читайте также: Новгородская область готова к «прорывным проектам» с Белоруссией

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о привлечении белорусских строителей к возведению жилых домов и других объектов в России и в Новгородской области в частности говорил сегодня, 17 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия предложила Новгородской области строителей и автобусы