Минск, , 14:20 — REGNUM Новгородская область готова реализовывать перспективные российско-белорусские инициативы на своей территории. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 октября, в Минске в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Знаю, вы недавно общались с Владимиром Владимировичем Путиным на саммите СНГ и вместе предложили усилить содружество прорывными проектами. Новгородская область готова к таким прорывным проектам», — заявил Никитин главе Белоруссии.

По его словам, речь может идти о проектах в области транспорта, энергетики, промышленной кооперации.

Никитин отметил, что строительные материалы из Белоруссии уже поставляются в регион, а более 50% парка сельскохозяйственной техники и оборудования Новгородской области — техника белорусского производства.

По данным управления по взаимодействию со СМИ администрации губернатора Новгородской области, в настоящее время взаимодействие и развитие отношений между Белоруссией и Новгородской областью строится на основе соглашения, подписанного в мае 2001 года.

В 2018 году товарооборот Новгородской области с Белоруссией достиг 96,3 млн долларов, увеличившись на 13,7%. Сотрудничество осуществляется в сферах промышленности и торговли, спорта, культуры, архивного дела и образования, а также технической модернизации сельского хозяйства.

Напомним также, что в декабре 2019 года Россия и Белоруссия будут отмечать 20-летие подписания Союзного договора. О востребованности диалога между странами и сотрудничестве говорили президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в июле 2019 года в Санкт-Петербурге, в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии.

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