Пекин, , 15:28 — REGNUM В Китае государственная нефтегазовая корпорация (CNOOC) и китайская железнодорожная компания работают над подготовкой эксперимента по организации железнодорожных перевозок сжиженного природного газа в специальных контейнерах, сообщает портал Neftegaz.

Отмечается, что в рамках эксперимента CNOOC планирует доставлять по железной дороге один миллион тонн СПГ в течение 2019−2021 годов и два миллиона тонн — в 2022—2023 годах.

Контейнеры с СПГ будут доставляться с четырех терминалов в Гуанси, Чжухае, Чжэцзяне и Тяньцзине в центральные районы Китая. Использование специальных контейнеров позволит импортировать сжиженный газ без дорогостоящих заводов регазификации.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай поставил стратегическую цель уйти от преобладания угольной энергетики, которая пока удовлетворяет основную часть спроса в стране. На 2013 год доля угля в китайском потреблении энергоресурсов составляла 67,5%, а природного газа — всего 5,1%. Китай планирует резко увеличить долю газа за счёт закупок СПГ, трубопроводов из России, а также изыскания собственных запасов.

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