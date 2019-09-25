Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Вопросы метрологического учёта энергетических ресурсов обсудили участники рабочей подгруппы постоянной российско-китайской рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному контролю. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) им. Д. И. Менделеева.

Встреча учёных и экспертов проходила с 17 по 19 сентября в городе Циндао (Китай). На мероприятии стороны познакомились с национальными системами обеспечения единства измерений, методиками в области передачи, воспроизведения и учёта жидкости и газа.

Особый интерес китайские специалисты проявили к опыту российских метрологических институтов, связанному с измерениями массы сжиженного природного газа (СПГ), и производству стандартных образцов для контроля качества углеводородных газов и нефтепродуктов.

Планируется, что следующее заседание подгруппы пройдет в 2020 году в России.

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. — один из крупнейших центров научной и практической метрологии, головная организация России по фундаментальным исследованиям в метрологии, главный центр государственных эталонов России.