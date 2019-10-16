Москва, , 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 16 октября, провел совещание, на котором обсуждалась реализация программы финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент России напомнил участникам, что «пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден» и поэтому предприятиям ОПК необходимо подготовиться к производству конкурентоспособной гражданской продукции, предназначенной для реализации как внутри страны, так и за рубежом.

«Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», — подчеркнул глава государства.

Также президент обратил внимание на открывающиеся для ОПК перспективы — «потенциальный спрос довольно высок — порядка шести с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями».

В то же время адаптироваться к новым реалиям предприятиям мешают долги. Владимир Путин отметил, что «взятые кредиты серьёзно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрению передовых технологий, кадровому развитию».

Основной темой совещания стало обсуждение результатов по диверсификации производства и выбору новых вариантов действий, необходимых для «улучшения финансового состояния оборонно-промышленного комплекса.

Основными докладчиками на совещании стали министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Помимо них будущее оборонной отрасли России обсуждали:

Юрий Борисов — заместитель Председателя Правительства

— заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов — помощник Президента

— помощник Президента Максим Орешкин — министр экономического развития

— министр экономического развития Сергей Шойгу — министр обороны

— министр обороны Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка

— председатель Центрального Банка Сергей Чемезов — генеральный директор Государственной корпорации «Ростех»

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2019 года в Ижевске Владимир Путин уже обсуждал ход диверсификации оборонно-промышленного комплекса России. Выступая на Форуме оружейников России, Путин остановился на сложном финансовом положении отрасли. По его словам, в возникновении задолженности предприятий виновата «…недозагрузка мощностей при снижении объёма заказов, а также необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах».

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