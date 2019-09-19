19 сентября — День оружейника России. В этот день чествуют сотрудников оборонных предприятий, людей, которые имеют отношение к производству оружия.

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Удмуртию. В Ижевске глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».

Президент проведет также заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.