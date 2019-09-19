19 сентября — День оружейника России. В этот день чествуют сотрудников оборонных предприятий, людей, которые имеют отношение к производству оружия.
Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Удмуртию. В Ижевске глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк «Калашников».
Президент проведет также заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Министерством обороны и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.
В рамках II Всероссийского форума оружейников, который пройдёт в Ижевске с 19 по 20 сентября 2019 года, участники обсудят стратегические вызовы оборонно-промышленного комлекса, роль HR-служб в развитии кадрового потенциала, а также вопросы формирования системы непрерывного обучения как инструмента реализации стратегии в этом комплексе и многие другие. Участие Владимира Путина ожидается в пленарном заседании форума.
В России отмечают День оружейника
Официально праздник учрежден указом президента России Дмитрия Медведева от 3 декабря 2011 года.
Дата празднования Дня оружейника выбрана не случайно, 19 сентября Русская православная церковь почитает Архистратига Михаила — покровителя небесного воинства.