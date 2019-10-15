Абу-Даби, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал вхождение Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в число акционеров компании, реализующей проект производства российских автомобилей представительского класса Aurus.

Выступление российского президента по данному вопросу транслировалось 15 октября телеканалом «Россия 24».

«Приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании-производителя автомобилей представительского класса Aurus», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Кортеж», также известный по брендом Aurus, подразумевает производство целого семейства автомобилей класса «люкс» для высшего руководства государства. В линейку автомобилей Aurus входят автомашины типа лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их конструкция основана на единой модульной платформе, разработанной российским госинститутом НАМИ.

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