Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Частично удовлетворить финансовые требования истцов по опиоидному скандалу готовы три компании, торгующие медикаментами, пишет The Wall Street Journal.

Готовность расплатиться через суд с истцами выразили Cardinal Health, AmerisourceBergen и McKesson. Общая сумма исков, которых насчитывается больше двух тысяч, составляет десятки миллиардов долларов.

Дистрибьюторы лекарств готовы выплатить $18 млрд. В ответ они рассчитывают на мировое досудебное соглашение, чтобы в суде они не должны были признавать свою вину.

Претензии компаниям были выдвинуты властями почти всех американских штатов. Расплачиваться фирмы намерены постепенно — в течение 18 лет.

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Напомним, Johnson & Johnson — одна из компаний, продающих лекарства — на фоне опиоидного скандала уже рассчитывается с истцами через суд.

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