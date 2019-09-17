Вашингтон, 17 сентября 2019, 08:06 — REGNUM США удалось переломить ситуацию с эпидемией употребления опиоидов, заявила журналистка Мэдисон Джезотто в статье для издания The Hill.
По словам Джезотто, несмотря на отсутствие соответствующих заголовков в СМИ США, можно сказать, что Соединённые Штаты переломили ситуацию, поскольку, судя по статистике за 2017 год, когда количество смертельных случаев от передозировки наркотиков достигло максимума, худшая опиоидная эпидемия в истории США начинает отступать.
Напомним, в период с 1999 по 2017 год зарегистрировано около 430 тыс. смертельных случаев передозировки запрещённых опиоидов или препаратов, выписанных по рецепту. Число погибших от передозировки превысило военные потери США в период Второй мировой войны, которые составили 418 тыс. человек.
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