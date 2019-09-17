Вашингтон, , 08:06 — REGNUM США удалось переломить ситуацию с эпидемией употребления опиоидов, заявила журналистка Мэдисон Джезотто в статье для издания The Hill.

По словам Джезотто, несмотря на отсутствие соответствующих заголовков в СМИ США, можно сказать, что Соединённые Штаты переломили ситуацию, поскольку, судя по статистике за 2017 год, когда количество смертельных случаев от передозировки наркотиков достигло максимума, худшая опиоидная эпидемия в истории США начинает отступать.

«Мы пока не получили окончательные данные за 2018 год, но уже можно сказать, что США добились общенационального снижения уровня смертности от передозировки опиоидов в период с 2013 года, когда началась худшая фаза кризиса из-за широкого распространения фентанила и других синтетических опиоидов», — заявила Джезотто.

Напомним, в период с 1999 по 2017 год зарегистрировано около 430 тыс. смертельных случаев передозировки запрещённых опиоидов или препаратов, выписанных по рецепту. Число погибших от передозировки превысило военные потери США в период Второй мировой войны, которые составили 418 тыс. человек.

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