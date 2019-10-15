Лондон, , 23:26 — REGNUM Мировые цены на нефть снова падают на фоне публикации нового прогноза МВФ о перспективах мировой экономики, 15 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту нефть Brent опустилась на 54 цента (0,91%), до $58,81 за баррель. Нефть WTI подешевела на 72 цента (1,34%), до $52,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 октября Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозируемый рост мировой экономики до 3% в 2019 году.

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