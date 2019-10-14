Москва, , 12:15 — REGNUM В ходе прошедших переговоров США и Китай сделали шаги навстречу друг другу и пришли к предварительным договорённостям по ряду вопросов. Первая часть сделки может быть подписана в следующем месяце в рамках саммита АТЭС. В целом итоги встречи можно оценить как положительные, ведь стороны все-таки пришли к некоторому прогрессу, а повышения тарифов, которое было запланировано на 15 октября, не состоится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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При этом аналитик подчеркнул, что затяжной характер сделки способствует сохранению неопределённости на этом фронте и ограничивает позитивную реакцию рисковых активов.

«Это видно в том числе по динамике нефтяных котировок. Brent, которая в пятницу поднялась в район 60,6 доллара за баррель, в понедельник сползает к отметке 60 долларов, торгуясь с медвежьим уклоном, — отмечает экономист.

Также, по его словам, локальное давление на баррель оказывают слабые китайские данные по импорту и экспорту — показатели упали на 8,5% и 3,2% против прогноза — 5,2% и — 3,0% соответственно.

Кроме того, отмечает аналитик, не в пользу роста цен играет и пятничный отчёт Baker Hughes, который отразил рост числа буровых в США на две единицы, до 712 штук на прошлой неделе после семи недель падения.

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Сегодня, отмечает эксперт, в центре внимания участников рынка будет встреча лидеров России и Саудовской Аравии, которые обсудят геополитические вопросы и координацию усилий для стабилизации нефтяных цен.

«Ключевой на данном этапе остается отметка 60 долларов за баррель. Её утрата ухудшит краткосрочную техническую картину по Brent», — подчеркнул аналитик.