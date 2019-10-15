Минск, , 17:59 — REGNUM По итогам 2019 года ВВП Белоруссии вырастет на 1,2% вместо 4% по официальному прогнозу, утверждённому Александром Лукашенко. Об этом говорится в сентябрьском обзоре банка.

«Темпы роста белорусской экономики сохраняются вблизи 1%. ВВП страны за январь-август 2019 г. увеличился на 1,1% г/г после 1,3% г/г в январе-июле 2019 г. Замедление экономической активности преимущественно связано с динамикой сельскохозяйственного производства из-за неравномерности уборочной кампании в текущем и предыдущем годах», — констатировали эксперты банка.

По их мнению, в ближайшие месяцы поддержку экономическому росту постсоветской республики «может оказать потребительская активность в связи с повышением заработных плат в бюджетных организациях». В Белоруссии с 1 сентября на 12,6% повышена ставка первого разряда.

«В целом прирост ВВП Беларуси по итогам 2019 г., согласно прогнозу ЕАБР, составит 1,2%», — сказано в докладе.

ЕАБР констатировал сокращение выпуска сельхозпродукции на 5,2% по итогам августа, а также ухудшение состояния внешней торговли: дефицит торгового баланса за 8 месяцев вырос до 1,8 млрд рублей. Эксперты банка отметили: «Динамика показателя сформировалась под воздействием опережающего сокращения экспорта товаров (на 3,4% г/г в январе-августе 2019 г.) над импортом (на 1,7% г/г), что может объясняться эффектом от укрепления национальной валюты, замедлением мировой экономики и временным ограничением в апреле-июне поставок белорусской нефти и нефтепродуктов».

Положительное бюджетное сальдо Белоруссии в январе-августе 2019 г. уменьшилось до 3,1 млрд рублей «что преимущественно объясняется сокращением поступлений от внешнеэкономической деятельности (на 12,9%г/г)», сказано в докладе.

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