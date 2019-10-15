Магадан, Магаданская область, , 05:28 — REGNUM Общественная палата Магаданской области озвучила предложение о льготной ипотеке для молодых семей дальневосточников под 2% годовых не только в новостройках, но и на вторичном рынке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Воспользоваться льготной программой на Колыме будет сложно — новостроев практически нет. По мнению общественников, необходимо разрешить молодым семьям брать ипотеку под вторичное жильё рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов предложил увеличить до 40 лет возраст получателей «дальневосточной» ипотеки.