Хабаровск, , 03:29 — REGNUM Доктор экономических наук, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов считает необоснованным возрастное ограничение для получателей «Дальневосточной ипотеки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат полагает, что ограничение возраста в 35 для получателей «Дальневосточной ипотеки» серьёзным образом будет противоречить смыслу предлагаемого нововведения.

«В 35 лет вам квартира ещё нужна, а в 36 — нет? То есть до пенсии вам ещё жить и жить, а от мысли о собственной квартире уже отвыкайте. А то как повышать срок выхода на пенсию на 5 лет — это всегда, а как обеспечивать комфортные условия жизни — так вы для них слишком старые. Так дело не пойдет. Мы как раз и должны удержать на Дальнем Востоке тех, кто живёт там сейчас. А иначе получится несправедливо», — написал в соцсетях Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития рассказало о «Дальневосточной ипотеке» под 2% годовых, которую предполагается выдавать жителям региона, не достигшим 35-летнего возраста.