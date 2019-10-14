Нижний Новгород, , 22:49 — REGNUM Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Веденеева выполнит научно-исследовательскую работу о влиянии строительства Нижегородского низконапорного гидроузла на работу Ново-Сормовской водопроводной станции. Исследования заказал АО «Нижегородский водоканал» за 30,7 млн рублей.

Участниками конкурентной процедуры стали две компании, однако данные другого соискателя контракта не указываются. Институт имени Веденеева снизил начальную (максимальную) стоимость работ с заявленных 35,4 до 30,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала госзакупок.

Ученым предстоит провести анализ материалов проекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла». В том числе, исследователи должны предложить альтернативный гидроузлу вариант восстановления судоходства на Волге от шлюзов Городецкого гидроузла до Нижнего Новгорода.

Кроме того, необходимо описать границы зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, низконапорный гидроузел, проект которого поддержали власти Нижегородской области, призван решить проблему с судоходством на Волге. Почти сразу после анонсирования планов о реализации гидроузла, оцениваемого в 43 млрд рублей, нижегородцы выступили против. Они заявили, что в зону затопления попадут многие территории, и кроме экономического ущерба это приведёт к экологическому вреду и общему ухудшению экообстановки в области. В зону затопления могут попасть кладбища, скотомогильники, что повышает риски. Несмотря на протест и недовольство жителей территорий, что больше всего пострадают, от проекта решили не отказываться. Между тем несколько лет назад учёные РАН предлагали альтернативу гидроузлу — создание в районе Городца третьего шлюза, который бы выходил в Волгу существенно ниже двух существующих шлюзов.

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