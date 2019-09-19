Нижний Новгород, , 06:47 — REGNUM Нижегородский водоканал потратит крупную сумму на научно-исследовательскую работу, целью которой является оценка влияния строительства низконапорного гидроузла на работу Ново-Сормовской водопроводной станции. В работу также должен войти анализ материалов проекта и исследование «по рассмотрению возможности реализации альтернативного варианта обеспечения судоходных условий на участке р. Волги от шлюзов Городецкого гидроузла до Нижнего Новгорода». Конкурс в электронной форме объявлен, его итоги подведут 10 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо уже перечисленных задач, победитель должен будет выполнить работы «по графическому описанию местоположения границ зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов, эксплуатируемых АО «Нижегородский водоканал», определению координат характерных точек границ вышеуказанных зон». Стоимость контракта — 35,4 млн рублей, источник — инвестиционный бюджет компании.

По условиям контракта, победитель должен будет выполнить анализ гидрологической ситуации возле водопроводной станции, провести комплекс научных исследования для альтернативных вариантов технических решений (без строительства гидроузла) для обеспечения судоходных условий. На последнее задание срок ограничен 30 ноября 2019 года. Оценит исполнить и данные существующих подтоплений территорий (за прошлые годы).

Напомним, низконапорный гидроузел, проект которого поддержали власти Нижегородской области, призван решить проблему с судоходством на Волге. Почти сразу после анонсирования планов о реализации гидроузла, оцениваемого в 43 млрд рублей, нижегородцы выступили против. Они заявили, что в зону затопления попадут многие территории, и кроме экономического ущерба это приведёт к экологическому вреду и общему ухудшению экообстановки в области. В зону затопления могут попасть кладбища, скотомогильники, что повышает риски. Несмотря на протест и недовольство жителей территорий, что больше всего пострадают, от проекта решили не отказываться.

Между тем несколько лет назад учёные РАН предлагали альтернативу гидроузлу — создание в районе Городца третьего шлюза, который бы выходил в Волгу существенно ниже двух существующих шлюзов.

Реализация проекта гидроузла затрагивает также Чувашию и Марий Эл.

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