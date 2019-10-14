Цхинвал, , 20:33 — REGNUM

14 октября в заседании правительства Южной Осетии обсуждался вопрос об исполнении плана инвестиционного программы и эффективности использования финансовых средств, выделяемых Россией на развитие Южной Осетии.

В совещании приняли участие руководители министерств финансов, строительства, архитектуры и ЖКХ республики, директоры предприятий, занятых в подрядных работах на объектах Инвестпрограммы.

Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев отметил, что необходимо четко следовать положениям регламента межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией.

Согласно плану инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018−2019 годов из российского бюджета выделено более 4 миллиардов рублей.

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