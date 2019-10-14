Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Митрополит Маглисский и Тетрицкаройский, владыка Анания Джапаридзе заявил, что Грузинская церковь всегда будет поддерживать автокефалию Украины. Об этом 14 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Владыка Анания прокомментировал новость о признании Священным Синодом Греческой Церкви автокефалии Украинской Православной Церкви.

«Согласно диптиху, сначала должна признать Александрия, Антиохия и т. д. Затем настанет наш черед. Мы всегда поддерживали украинскую автокефалию и независимость. Нация, государство имеют право на автокефалию. Это время настанет. Это процесс, который продолжается. Это не случится через день или два. Нам понадобилось 100 лет, чтобы восстановить грузинскую автокефалию, которую отняла у нас Россия и еще 50 лет, чтобы Россия признала её, а затем и Всемирный Патриархат. Можно сказать, что на восстановление автокефалии нам потребовалось два столетия, можете себе это представить?! Это процесс, который может длиться не один и два года, а десятилетия. Главное, чтобы украинский народ этого хотел»

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