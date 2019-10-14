Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Власти Петербурга намерены ввести торговый сбор в качестве квази-налогового платежа, чтобы увеличить поступления в казну и довести размер доходов бюджета до 1 трлн рублей, как обещал Александр Беглов во время губернаторских выборов.

Согласно базовому сценарию социально-экономического развития, к 2024 году петербургский бюджет сможет зарабатывать только около 910 млрд рублей. Об этом сообщил 14 октября глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно искать новые доходные источники. В рамках этого направления мы рассматриваем введение с 2021 года двух квази-налоговых платежей — торгового и туристического сборов», — сказал Корабельников.

Кроме того, комфин предложит отменить ряд неэффективных налоговых льгот, а также дополнительные ограничения для льготополучателей.

«Соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время будет предлагаться к рассмотрению правительству города», — добавил чиновник.

Позднее вице-губернатор Евгений Елин пояснил журналистам, что торговый сбор предполагается взимать с торговых предприятий, а размер его будет формироваться исходя из вида деятельности и месторасположения предприятия. Проект касается в первую очередь малого бизнеса.

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