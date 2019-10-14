Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга на своем заседании 14 октября поддержало проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина несет телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.

Смольный предполагает, что инфляция в ближайшие 3 года будет поддерживаться на уровне около 4%, темпы роста экономики Петербурга будут превышать общероссийские.

«Средняя заработная плата будет расти около 10% в год», — объявил Корабельников.

По данным Смольного, средний «доход от трудовой деятельности» в Петербурге в 2020 году составит 60 тыс. 790 рублей, а к 2022 году поднимется до 72 тыс. 470 рублей.

Номинальная зарплата же в 2020 году составит 71 тыс. 540 рублей, а к 2022 году — 86 тыс. 740 рублей.

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По данным Петростата, к середине 2019 года средняя номинальная зарплата (до вычета налогов) в Петербурге составляла 63 207 рублей.

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