Москва, , 07:59 — REGNUM Заработная плата в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась практически во всех регионах России. Меньше всего прибавку ощутили жители Ямало-Ненецкого автономного округа — здесь рост составил 2,3%, значительнее всего в России среднемесячная зарплата поднялась в Костромской области — на 14,7%. Таковы данные официальной статистики.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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При этом в ЯНАО этот показатель составил почти 90,7 тыс. рублей, а в Костромской области — 26,9 тыс. рублей. В то время как средняя зарплата по России, согласно данным Росстата за первое полугодие, немногим превысила 40,2 тыс. рублей.

Также среди регионов — лидеров по росту зарплат Тува (12,4%), Магаданская область (12,4%), а также Севастополь (10,9%), Сахалин (10,7%), Кемеровская (10,7%) и Липецкая (10%) области, сообщает РИА Новости.

Добавим, что в некоторых регионах в отдельные месяцы, напротив, было зафиксировано незначительное снижение средней зарплаты. Это Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Санкт-Петербург и Камчатка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года реальная начисленная заработная плата в России сократилась на 2,8%, а в годовом выражении — выросла на 3%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России». Среднемесячная номинальная заработная плата в августе, по оценке ведомства, составила 45,1 тыс. рублей, что на 800 рублей ниже июльского показателя, но на 7,4% выше данных за август прошлого года.

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