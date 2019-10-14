Стокгольм, , 13:07 — REGNUM Премию Шведского национального банка по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2019 году получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер, сообщил 14 октября Нобелевский комитет.

https://twitter.com/NobelPrize/status/1183681045591445504

Экономисты получили награду за их «экспериментальный подход к снижению бедности в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, награда формально не может считаться Нобелевской, поскольку Альфред Нобель в своем завещании экономистов не упоминал. Данная премия была учреждена в 1968 году по случаю 30-летия банка Швеции, который ежегодно производит отчисления в Нобелевский фонд.

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