По оценкам американской компании Clarivate Analytics, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию по экономике может получить Брайан Артур из Института Санта-Фе за работы по изучению увеличения прибыли, в частности в сфере высоких технологий, сообщает ТАСС. Среди кандидатов также Сёрен Юхансен и Катарина Юзелиус из Копенгагенского университета, создавшие коинтегрированную модель векторной авторегрессии, которая помогает экономистам избегать ошибок при анализе данных. Не исключено, что награда достанется Ариэлю Рубинштейну из Тель-Авивского университета за разработку модели ограниченной рациональности.
Список претендентов держится в тайне — они сами не знают о том, что их номинировали. Критерии, по которым Нобелевский комитет выбирает победителя, держатся в секрете.
Потомки Нобеля данную премию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов, сообщает ТАСС. Глава «Общества семьи Нобелей» Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, одна из самых престижных премий вручается с 1901 года. Премию вместе с памятной медалью вручает король Швеции 10 декабря — в день памяти Альфреда Нобеля в Стокгольме. Одновременно в Осло вручают Нобелевскую премию мира.
С 7 октября в шведской столице проходит Нобелевская неделя, где объявляют лауреатов одной из самых престижных международных премий. 7 октября стало известно имя лауреата в области физиологии и медицины, 8 октября — в области физики, 9 октября — в области химии. 10 октября стали известны имена лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы, 11 октября — имя обладателя Нобелевской премии мира.
В Швеции объявляют лауреатов Нобелевской премии — трансляция
В Швеции объявляют лауреатов Нобелевской премии — трансляция