Потомки Нобеля данную премию не поддерживают. По мнению доктора юриспруденции Петера Нобеля, она не соответствует духу и букве завещания шведского химика и изобретателя, письма которого свидетельствуют о том, что он не любил экономистов, сообщает ТАСС. Глава «Общества семьи Нобелей» Томас Тюден полагает, что лауреата этой премии следовало бы объявлять и вручать ему награду отдельно от победителей в номинациях, перечисленных в завещании.