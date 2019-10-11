Вашингтон, 11 октября 2019, 23:53 — REGNUM президент США Дональд Трамп объявил о заключении «частичной сделки» с Китаем по вопросам торговли, 11 октября передает агентство Reuters.
Трамп заявил журналистам после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что стороны приняли соглашение об интеллектуальной собственности, финансовых услугах и крупных закупках сельскохозяйственной продукции.
По словам президента США, для заключения всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем понадобится до пяти недель.
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