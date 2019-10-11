Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить своеобразное перемирие в торговой войне и, возможно, заложить основу для новой, более обширной торговой сделки. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Китай согласился на некоторые уступки в сельскохозяйственном секторе. США готовы пойти на ослабление тарифной политики.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сегодня должен встретиться с вице-премьером Государственного совета КНР Лю Хэ. Встреча пройдет в Белом доме.