Пекин, , 14:35 — REGNUM Платёжная система Alipay объявила о том, что будет отслеживать и блокировать криптовалютные транзакции. Соответствующую публикацию она разместила 10 октября на официальной Twitter-странице.

Компания сообщила: ей известно о том, что платформа используется для передачи биткоинов и отметила, что она будет «внимательно следить за внебиржевыми транзакциями» и предпринимать по этому поводу соответствующие меры. Если администрации Alipay станет известно о связи этих транзакций с торговлей криптовалютами, она «немедленно» прекратит оказывать пользователям платежные услуги.

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Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что криптовалюта Libra соцсети Facebook скорее всего не будет популярна в России. Он также отметил, что российские игроки намерены выпустить свои криптовалюты.

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