Рига, , 19:59 — REGNUM Латвийский политик Валдис Домбровскис, выдвинутый новым руководством Еврокомиссии на должность комиссара в сфере финансовых услуг и экономики предложил принять пакет правовых норм, регулирующих рынок криптовалют — пишет Dienas Business.

Выступая сегодня перед депутатами комитета Европарламента по экономике, монетарной политике, занятости и социальным делам Домбровскис сказал, что Европе необходимо использовать весь потенциал современных финансовых технологий, чтобы сохранить конкурентноспособность в мировом масштабе.

«Если мы хотим достичь социальной справедливости, то она невозможна без справедливых налогов. Международные компании легко избегают налоговой нагрузки, что необходимо прекратить, иначе груз ляжет на жителей и небольшие предприятия. ЕС нужна соответствующая политика сейчас, когда мир стал неопределённым, а число конфликтов растёт», — сказал он.

Кандидат в комиссары считает важным дальнейшее укрепление банковского союза и монетарной политики, программу поддержки средним предприятиям и выработку стратегии, которая обеспечит Евросоюзу сохранение его промышленного потенциала. В то же время промышленность, считает Валдис Домбровскис, должна поддерживать новые нормы экологии, использовать преимущества дигитализации. В области социальной политике нужно продолжить идти к построению в Европе инклюзивного общества.