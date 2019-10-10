Москва, , 20:50 — REGNUM Десть регионов со «слабой экономикой» могут получить федеральные средства на решение «наиболее острых проблем». Предварительно речь идёт о сумме «в районе 100 млрд рублей» на «ближайшие пять лет». Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко по итогам совещания в правительстве России, посвящённого подготовке «индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития».

Как сообщает пресс-служба правительства, Виталий Мутко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что «стратегическая цель» — выравнивание уровня развития регионов, доходов на душу населения. И это отражено во всех национальных проектах. Что касается десяти проблемных регионов, то принято решение о развитии их «более ускоренными темпами». На совещании были обозначены основные блоки проблем и сформулирован ряд решений.

Первый блок вопросов касается стимулирования и активизации экономических процессов, создания новых дополнительных мест, второй — «спящих» лицензий по разработке полезных ископаемых, которые должны быть актуализированы. Также Мутко отметил, что есть проекты частно-государственного партнёрства, которые «долгие годы не реализовывались», и нужно «дать им толчок». Говоря о бедности и доходах населения, вице-премьер акцентировал внимание на методологических подходах, пояснив, что в некоторых регионах рождаемость выше, поэтому и доход меньше. И здесь необходим ряд механизмов:

«Вплоть до, может быть, ипотечного кредитования под более низкий процент, чем в целом по России… Дальше — социальная сфера, обеспеченность социальной сферы. И блок вопросов, связанных, с окружающей средой, с проблемными вопросами, в частности с водоподготовкой».

Было отмечено, что федеральные ведомства должны провести «приоритизацию своих национальных проектов, которые реализуют в этих регионах»:

«И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд дополнительно на ближайшие пять лет по финансированию наиболее острых проблем».

По словам Мутко, глава правительства РФ Дмитрий Медведев «в целом подходы одобрил». Достигнута договорённость о том, что программы развития данных десяти регионов будут оформлены «распоряжением, методически, организационно будет координироваться Министерством экономического развития».

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Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев поручил ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это регионы, которые заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Для каждого региона была подготовлена индивидуальная программа развития.

Всего в списке — десять регионов: Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл.