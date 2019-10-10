Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Москве сегодня, 10 октября, на совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева ожидается рассмотрение проектов индивидуальной программы развития до 2024 года отдельных регионов, включая Чувашию. Накануне в Чувашии глава региона Михаил Игнатьев провёл закрытое заседание рабочей группы по подготовке комплекса мер по ускоренному социально-экономическому развитию республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Москве 10 октября Дмитрий Медведев проведёт совещание по подготовке программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации. Отмечается, что в совещании примут участие первый заместитель председателя правительства России — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, федеральные министры, главы регионов.

В числе регионов-аутсайдеров, которые ранее получили персональных федеральных кураторов в лице министров, — Чувашия. 8 октября в Чувашии прошло заседание рабочей группы, на которой руководители министерств внесли ряд дополнений в проект индивидуальной программы развития Чувашии до 2024 года, подготовленный по итогам прошедшего в Москве под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова совещания.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Павел Иванов пояснил, что по предложению Минпромторга обозначено семь основных направлений, из них «шесть — в экономике, одно — в части улучшения показателей уровня жизни». В том числе предусматривается создание зоны опережающего развития, в частности, создание индустриальных парков нового типа, что «должно способствовать привлечению новых инвесторов». В качестве дополнительных мер также предлагаются субсидирование процентной ставки по инвестиционным проектам, реализация приоритетных инвестпроектов, различные формы предоставления налоговых льгот.

По прогнозам властей, в предстоящий пятилетний период темпы роста инвестиций превысят среднероссийский уровень: ежегодный прирост оценивается в 10%, среднегодовой объем инвестиций — более 67 млрд рублей (без учета бюджетных инвестиций).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев поручил ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это регионы, которые заняли худшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Перечень «отстающих» составили в Минэкономразвития России. Курирующим министрам совместно с регионами было поручено подготовить комплекс мер по ускоренному развитию экономики субъектов, провести выездные совещания, определить приоритетные направления развития и необходимую для этого инфраструктуру.

Напомним, министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором Алтая, Карелии и Тувы, министр промышленности Денис Мантуров — Псковской области и Чувашии, министр финансов Антон Силуанов — Курганской области, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — Адыгеи, глава Минстроя Владимир Якушев — Марий Эл, министр труда Максим Топилин — Алтайского края, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин — Калмыкии.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов ранее отмечал, что таким образом «правительство России пошло на крайнюю меру, назначая кураторов экономическим аутсайдерам».