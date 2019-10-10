Сочи, Краснодарский край, , 15:26 — REGNUM Последствия хищения данных клиентов Сбербанка были минимальными, заявил глава банка Герман Греф 10 октября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 в Сочи.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы из каждого такого инцидента сделаем глубокие выводы для себя», — заявил Греф.

Он также сообщил, что об инциденте Сбербанк оперативно всех известил и раскрыл источник утечки. Греф обещал после завершения расследования поделиться с другими банками всеми деталями данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, информация о хищении персональных данных клиентов Сбербанка появилась в СМИ в начале октября. Позже пресс-служба банка сообщила, что обратилась в связи с данным инцидентом в правоохранительные органы. Впоследствии было объявлено, что выявлен сотрудник организации, причастный к утечке.