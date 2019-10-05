Москва, , 20:09 — REGNUM Сбербанк выявил злоумышленника, который пытался похитить клиентскую информацию, сообщили 5 октября в пресс-службе кредитного учреждения.

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Отмечается, что им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже признался в содеянном. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции, уточнили в банке.

В Сбербанке также добавили, что угроза утечки данных клиентов, о которой ранее сообщали СМИ, отсутствует.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке. В самом банке заявили, что проинформировали клиентов о возможной утечке учетных записей по кредитным картам. Среди данных: фамилии, имена, отчества, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

Основная версия случившегося — умышленные преступные действия одного из сотрудников. При этом похищенная информация никак не угрожает сохранности средств клиентов, уточнили в банке.

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