Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Ростовские поликлиники получили новое диагностическое оборудование. Техника для медицинских учреждений была приобретена в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения 9 октября.

Рентгендиагностическое оборудование стоимостью более 72 млн рублей получили горбольница № 4, поликлиника № 10, больница скорой медицинской помощи и больница № 7.

«Новое рентгеноборудование позволит обеспечить раннюю диагностику туберкулеза, злокачественных опухолей и других заболеваний», — уточнили в горздраве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону отмечается дефицит врачей. Укомплектованность городских медучреждений врачами составляет 67,2%, а средними медицинскими работниками — 63,1%.