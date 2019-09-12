Ростов-на-Дону, , 17:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону наблюдается дефицит врачей. Об этом сообщает пресс-служба городской думы 12 сентября.

По словам заместителя начальника управления здравоохранения Ольги Барладян, укомплектованность городских медучреждений врачами составляет 67,2%, а средними медицинскими работниками — 63,1%. При этом решить проблему за счёт выпуска после окончания медуниверситета 270 студентов, обучающихся по целевому набору, не удастся.

«Поликлиники города испытывают серьёзный дефицит в участковых терапевтах, но больше всего беспокоит нехватка врачей скорой медицинской помощи (бригады, выезжающие на вызовы, укомплектованы ими лишь на 28%)», — уточнили в муниципальном парламенте.

Дефицит кадров ощущается особенно остро в отделениях, оказывающих медпомощь детям в школах и детских садах.