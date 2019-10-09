Москва, , 09:38 — REGNUM Повышение ставок утилизационного сбора, которое обсуждается правительством РФ, чревато негативными последствиями для авторынка и смежных отраслей. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба организации.

Утильсбор был введен в 2012 году и планомерно повышался вплоть до 2018 года. Очередное повышение сделает покупку автомобиля недоступной «для многих слоев населения», что отразится на автомобильном рынке и приведет к сокращению налоговых отчислений в бюджет, полагают в РОАД.

В организации также предупредили о рисках ухода с отечественного рынка инновационных и современных транспортных средств. Авторы обращения попросили об улучшении инвестиционного климата в отрасли и освобождении от «излишних требований и ограничений».

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг. Повышение может произойти уже 1 января 2020 года, при этом ставка сбора может в среднем вырасти на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Читайте также: Ставки утилизационного сбора на автомобили в России могут вырасти с 2020 г