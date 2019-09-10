Москва, , 08:34 — REGNUM В России уже с 1 января 2020 года могут повысить ставки утилизационного сбора на автомобили. Именно с таким предложением выступил Минпромторг. Как сообщает газета «Коммерсантъ» 10 сентября, соответствующая инициатива, подготовленная ведомством, уже направлена в правительство России.

Читайте также: В РФ вырос утилизационный сбор для самоходной техники

Так, предполагается, что ставка сбора может в среднем повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%. При этом минимальная индексация — около 46% — коснётся автомобилей с двигателем объёмом меньше 1 л. Значительнее всего рост ставки ощутят владельцы машин с двигателем более 3,5 л — на 145%. Как отмечают источники издания, эти расчеты ещё должны оценить в Федеральной таможенной службы. Также, по их словам, стоит учитывать и акциз на мощность двигателя. Собеседники полагают, что процесс будет идти «в спокойном режиме», а решение о величине сбора появится к декабрю.

Эксперты поясняют, что повышение ставки сбора обусловлено стремлением сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре 2019 года, которое должно стать последним. Такая мера позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости ввозимой продукции, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Также по теме: Цены на автомобили с пробегом в России стремительно идут вверх

В Госдуме опасаются, что утилизационный сбор ударит по Дальнему Востоку

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2018 года в России вступили в силу нормы, в соответствии с которыми размеры утилизационного сбора существенно выросли по ряду наиболее востребованных автомобилей с объёмом двигателя 1000−3000 куб. см. Увеличение сбора составило, в зависимости от модели, от 50% до 90%.

Читайте ранее в этом сюжете: С 1 апреля вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили