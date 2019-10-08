Москва, 8 октября 2019, 15:11 — REGNUM Понятно, что индексации зарплаты президента и председателя правительства России — это плановое мероприятие и от этой индексации государство не обеднеет, а они не разбогатеют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя повышение зарплаты госчиновникам.
Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличена зарплата президенту, председателю правительства России и ряду других государственных чиновников.
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