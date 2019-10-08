Москва, , 15:11 — REGNUM Понятно, что индексации зарплаты президента и председателя правительства России — это плановое мероприятие и от этой индексации государство не обеднеет, а они не разбогатеют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя повышение зарплаты госчиновникам.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«С другой стороны, на фоне тотальной экономии на населении, в частности, выражающейся в повышении налогов и пенсионного возраста, чисто с точки зрения общественного мнения можно было бы от данной индексации отказаться.

Не делать, конечно, из этого информационный повод, но хотя бы не давать негативного повода, не провоцировать недовольство.

Тем более, что Росстат отчитывается о снижении инфляции, можно было бы как-то и без индексации зарплат высшим чиновникам обойтись — население же как-то выживает», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличена зарплата президенту, председателю правительства России и ряду других государственных чиновников.

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