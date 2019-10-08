Москва, , 05:41 — REGNUM Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да, плановая индексация», — цитирует источник ответ пресс-секретаря президента России.

Напомним, ранее стало известно о подписании Путиным указа об увеличении заработной платы себе и премьер-министру на 4,3%. Кроме того, индексация коснулась и других первых лиц государства. Так, указы о повышении выплат были подписаны в отношении глав МЧС, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и главы фельдъегерской службы. Заработная плата также выросла у некоторых других министров, вице-премьеров, главы ЦИК и некоторых других руководителей.

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