Ташкент, , 14:14 — REGNUM Вопрос запуска в Карачаево-Черкесии сборки автомобилей Atlas («Атлас») узбекской автокомпании «Узавтосаноат» находится в страдии проработки. Решение о начале производства новых машин примут лишь после того, как будет получено технико-экономическое обоснование и разрешение комании General Motors — совладельца узбекской компании.

Об этом на полях международного форума «Локализация-2019» в Ташкенте сообщил председатель правления компании «Узавтосаноат» («Узавтопром») Бахтиер Умурзаков.

«Стараемся просчитать так, чтобы проект окупился, а производимые там автомобили были конкурентоспособными и доступными по цене… «, — рассказал Умурзаков ТАСС, отметив, что представители General Motors должны убедиться, что завод «Дервейс», на базе которого планируется организовать новое производство машин Atlas, известных в Узбекистане как Spark, может предоставить возможности для качественной крупноблочной сборки.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности сборки автомобилей узбекского бренда Ravon (экс-Daewoo) на базе завода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии заявлял глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в начале 2019 года. Сообщалось, что в середине лета 2019 года может начаться тестовая сборка, а до конца года будет налажено крупноузловое производство.

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