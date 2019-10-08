Москва, , 10:31 — REGNUM К концу 2025 года на российских верфях будет построено 43 новых рыбопромысловых судна, сообщает 8 октября пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

Обновление мощностей рыбопромыслового флота стало темой заседания комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Выступивший на встрече глава Росрыболовства отметил, что одним из действенных инструментов для обновления флота является программа господдержки в виде предоставления квот на инвестиционные цели.

По словам Шестакова, построенные в рамках программы 18 из 43 судов будут предназначены работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, ещё 25 — в Северном бассейне. В настоящее время все названные суда законтрактованы, строительство 25 судов уже идет на заводах в европейской части России. Закладка остальных 18 судов произойдет до конца 2021 года.

В ведомстве отметили, что после завершения строительства производственная мощность флота на Дальнем Востоке обновится на 30%, Северного рыбохозяйственного бассейна — до 70%.

Ранее о планах по строительству 147 новых судов до 2024 года сообщили в Росморречфлоте. Основными эксплуатантами специализированного флота станут Морская спасательная служба и Росморпорт.

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