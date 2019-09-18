Санкт-Петербург, , 07:49 — REGNUM В России планируют построить 147 новых судов до 2024 года в рамках нескольких федеральных проектов, где Росморречфлот выступает соисполнителем наряду с Росатомом, сообщила пресс-служба ведомства.

Масштабные судостроительные планы агентства накануне обсудили участники пленарной сессии «Международное сотрудничество в судостроении. Фокус на Россию» на форуме «Нева 2019». Выступивший на мероприятии глава Росморречфлота Юрий Цветков представил участникам основных эксплуатантов специализированного флота.

Таковыми по его словам являются Морская спасательная служба, владеющая более чем тремя сотнями аварийно-спасательных судов различных типов, и ФГУП «Росморпорт» — крупнейший в России титульный владелец объектов прибрежно-портовой инфраструктуры в 65 морских портах. Сегодня в хозяйственном ведении предприятия находится более 260 судов служебно-вспомогательного, ледокольного и учебно-производственного флота, включая самую большую в мире группировку из почти 40 дизель-электрических ледоколов.

XV Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019» открылась во вторник в санкт-петербургском Экспофоруме. Её главной целью стал определение путей для эффективного взаимодействия судоходной и судостроительной отраслей, раскрытие его мультипликативного социально-экономического потенциала.

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