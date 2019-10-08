Москва, , 09:10 — REGNUM Ввод жилья в эксплуатацию по итогам 2019 года составит до 80 млн квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко журналистам в ходе встречи с «Единой Россией» в Госдуме.

В текущем году в России прогнозируется ввод жилья в районе 78−80 млн квадратных метров, сказал он. Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщал о 42,3 млн квадратных метров жилья, которые были введены в стране за девять месяцев года.

Как сообщало ИА REGNUM, Мутко также дал прогноз по снижению ставок по ипотечному кредитованию. Предпринимаются усилия, чтобы к концу года ставка достигла 8,9%, отметил он.

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