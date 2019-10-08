Москва, , 06:36 — REGNUM Временные администрации пяти страховых компаний России, в том числе крупнейшего автостраховщика из Татарии АО «Национальная страховая компания Татарстан», которые в 2018—2019 годах лишились лицензий, обнаружили в действиях должностных лиц и собственников признаки «совершения согласованных действий, направленных на вывод активов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В список, помимо компании из Татарии, попали — АО «Страховая компания Опора», признанная рязанским арбитражом банкротом в мае 2019 года, ООО «Страховая компания «Респект» (лишена лицензии с 14 мая 2019 года), ООО «Страховая компания «Ангара», что иркутским арбитражом признана банкротом в июле 2019 года, и ООО «Страховая компания «Трудовое страхование». Последнее обанкрочено в августе 2019 года. Все компании лишены лицензии в период с июля 2018 года по май 2019 года. При этом «НАСКО» и «Респект» в один день — 14 мая 2019 года.

Временные администрации компаний, упомянутых в сообщении регулятора, установили обстоятельства, которые позволяют предположить в действиях должностных лиц и владельцев признаки совершённых согласованных шагов, что направлены на вывод активов. Предполагается, что это происходило через сделки «купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление». В итоге — имущества компаний и их активов недостаточно для погашения долгов, в том числе по обязательным платежам.

Материалы проверок направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ. Решение по ним вынесут правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «НАСКО» к моменту отзыва лицензии имела по стране порядка 100 филиалов, а её обязательства только по автострахованию были на уровне порядка 7 млрд рублей.

Компания «Опора» ранее работала под брендом «Открытие Страхование», входя в группу «Открытие». Но с 2015 года произошёл ребрендинг, а головной офис АО переехал в Рязань. Данный страховщик также имел существенный портфель на рынке ОСАГО. Например, по итогам 2017 года данный вид страхования обеспечил более 31% в портфеле компании.

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