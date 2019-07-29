Казань, , 02:04 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 27 августа 2019 года начнёт рассматривать банкротный иск временной администрации АО «Национальная страховая компания Татарстан», которое было лишено лицензии в середине мая 2019 года. Некогда крупнейшего страховщика России, имевшего свыше 100 филиалов, под управление в случае удовлетворения иска возьмёт госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая уже выполняет ту же роль для банкрота «Татфондбанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан (исх. №9650-ВА от 15.07.2019 года) поступило заявление временной администрации акционерного общества «Национальная страховая компания Татарстан» (АО НАСКО), г. Казань о признании несостоятельным (банкротом) акционерное общество «Национальная страховая компания Татарстан» (АО НАСКО), г. Казань (ИНН 1 657 023 630, ОГРН 1 657 023 630) в связи с назначением временной администрации приказом Банка России от 14.05.2017 №ОД-1090 с 15.05.2019 сроком на шесть месяцев, которая по результатам анализа финансового состояния должника пришла к выводу об отсутствии возможности восстановлении платежеспособности страховой организации. В качестве кандидатуры конкурсного управляющего должника предложена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», — уточняется в материалах суда.

Иными лицами в деле выступают ЦБ РФ и Российский Союз Автостраховщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших страховых компаний России, которая по итогам 2018 года по объёму выданных премий занимала 24-е место, была лишена лицензии с 15 мая 2019 года. Регулятор на полгода назначил для общества временную администрацию, но почти сразу у той начались проблемы с доступом к информации.

АО на момент отзыва лицензии имело свыше 100 филиалов и входило в число лидеров по ОСАГО. Общие обязательства АО по автострахованию оценили в 7 млрд рублей. За пару дней до сообщения ЦБ РФ об отзыве лицензии официально сообщалось о возможной смене собственника НАСКО. Новым владельцем должен был стать бизнесмен Александр Май. Сделка завершена не была, а компания так и осталась в собственности семи юридических лиц, из числа которых два года назад вышел республиканский банк «Ак Барс», имевший долю 25%.

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