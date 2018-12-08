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Медведев установил квоту на иностранную рабочую силу в 2019 году

Политика

Потребность России в иностранной рабочей силе снизилась на 20%

Медведев установил квоту на иностранную рабочую силу в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
На работу в Россию

Москва, 8 декабря 2018, 08:37 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении квот для иностранной рабочей силы на 2019 год. Постановление опубликовано сегодня, 8 декабря, на официальном сайте правительства России.

Согласно постановлению, в 2019 году потребность Российской Федерации в привлечении иностранных работников, прибывающих в страны на основании визы исчисляется в 144 583 человека.

Стоит отметить, что это примерно на 20% меньше, чем квота для иностранной рабочей силы в 2018 году.

В документе также сказано, что принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников и будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов. речь идёт о строительстве газопровода «Сила Сибири» и продолжении строительства космодрома «Восточный» в Амурской области.

Стоит отметить, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что потребность страны в иностранной рабочей силе в 2019 году фактически будет составлять 111 тыс. человек. Однако в правительстве решили создать 30-процентный резерв на всякий случай.

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Правительство России
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